جريمة على الهواء.. مقتل تيكتوكر مكسيكية خلال بث مباشر

في التفاصيل، كانت فاليريا ماركيز، البالغة من العمر 23 عامًا، تتحدث مع متابعيها في بث مباشر عبر "تيكتوك" من داخل صالون التجميل خاصتها في زابوبان، المكسيك، عندما وصل أحدهم إلى بابها لتسليم طرد صغير.وعادت فاليريا إلى مشاهديها بعد فتحها الطرد، الذي كان في داخله دمية محشوة على شكل خنزير وردي، وبعد لحظات وأثناء حديثها مع جمهورها، وجَّه إليها الرجل المسدس وأطلق عليها الرصاص، لتفارق الحياة فورًا.وتظهر فاليريا جثة هامدة على كرسيها ودماؤها تسيل على المكتب أمامها، حتى مع استمرار البث المباشر. ولم ينتهِ المقطع إلا عندما التقط شخص آخر هاتفها، وظهر وجهه للحظة للمشاهدين.ولم يُحدد الدافع وراء الهجوم المميت، لكن القضية قيد التحقيق كجريمة قتل إناث، أي عندما تُقتل النساء والفتيات بسبب جنسهن، وفقًا لما ذكره المدعي العام.