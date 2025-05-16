صفاء سلطان ترفع دعوى قضائية ضد فارس اسكندر بتهمة "الاساءة العلنية"

وأوضحت سلطان، في منشور عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، أنها تقدمت بشكوى قانونية بتاريخ 15 مايو 2025 أمام القضاء اللبناني، بواسطة وكيلها المحامي محمد جواد الشيخ، معتبرة أن القضاء سيكون الفيصل في هذه القضية، ومشددة على ثقتها بعدالة القانون ونزاهته.

وختمت منشورها بآية قرآنية تؤكد فيها موقفها، كما شكرت كل من وقف إلى جانبها ودعمها، فيما وصفته بـ"معركة الدفاع عن الحق".

وتعود خلفية الأزمة إلى تصريحات سابقة أدلى بها الشاعر اللبناني فارس إسكندر، أعرب فيها عن رفضه تشبيه والدته وشقيقاته ببعض الفنانات، ملمّحًا إلى أن بعضهن قدمن تنازلات في بداية مسيرتهن، ما أثار غضب الفنانة السورية التي ردت عليه، لاحقًا، في لقاء تلفزيوني، معتبرة كلامه مهينًا، ووصفته بـ"الأجدب"، مؤكدة أنها تملك موهبة حقيقية "من عند الله".

ردّ إسكندر لم يتأخر، إذ نشر تعليقًا عبر منصة "إكس" انتقد فيها صفاء سلطان بشكل لاذع، ما دفع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات للتدخل والدفاع عنها، مشيرة إلى أن تصريحات الشاعر "مرفوضة تمامًا".

وعقب ذلك، عاد فارس إسكندر للرد بفيديو على "إنستغرام"، هاجم فيه الزيات بدورها، متهمًا إياها بـ"استغلال سمعة الفنانين من أجل جذب المشاهدات"، وقال فيه منشوره: "إلى السيدة رابعة الزيات، كفى تخادلاً وتجارة بسمعة أبناء بلدك من أجل الرايتينغ والمشاهدات، وشكراً".

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من فارس إسكندر بشأن الدعوى القانونية المرفوعة ضده.