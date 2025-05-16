اصالة تهدي اغنية لـ ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان "ذبحت راس الظلم"

وشاركت أصالة مقطع من الأغنية عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، إذ لقت الأغنية تفاعل الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بها.

والأغنية من كلمات منيخ وألحان فايز السعيد وتوزيع موسيقي حسام كامل.

وتقول كلمات الأغنية:

ذبحت راس الظلم ياشامخ الراس

بالعزم فوق الحزم طخيت راسه

اصفيت جوك واهتفت حولك الناس

واعطيت درس في علوم السياسيه

زعيم فعل وفقت لاشخاص واجناس

بالراي والموقف وقو الفراسه

المبدأ الطيب يجي منك من ساس

وعلى المدد والعون فيك الحماسه

فيك اجتمع دمع على قلب حساس

مع قو باس ومن تعداك باسه

قد قلت ياحذرا قبل ياقع الفاس

ومادام عيا طخ راسه بفاسه

ياشر قلنالك هذا ردع الانجاس

قلنا وقلنا بس فيك الخساسه

سلمان ومحمد على طيب الفراس

والشعب من خلف الزعامه حراسه

يادار خيرك غيثها لكل محتاس

مشربه راع الردا مر كاسه