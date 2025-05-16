لقاء نارين بيوتي بـ توم كروز يثير ضجة واسعة

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A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)
A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)
أحيا الفنان اللبناني زياد برجي امس، حفلا غنائيا ضخما في بيروت، حضره عدد كبير من جمهور ومحبي زياد، الذين تفاعلوا معه بشكل واسع في الحفل وراحوا يرددون كلمات اغنياته التي حفظوها عن ظهر قلب.
نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب صوراً عبر "انستغرام"، وهما برفقة الفنان السوري جورج وسوف في مناسبة خاصة، وذلك في أول ظهور له بعد تداول شائعات عن تدهور صحته ووفاته.
انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو لسيدة سورية فقدت أولادها الثلاثة منذ حوالي الشهرين ولم تعرف مصيرهم حتى اليوم، حيث ناشدت السيدة لمن يعرف عنهم شيئا ان يوصلها اليهم.