لقاء نارين بيوتي بـ توم كروز يثير ضجة واسعة

أحيا الفنان اللبناني زياد برجي امس، حفلا غنائيا ضخما في بيروت، حضره عدد كبير من جمهور ومحبي زياد، الذين تفاعلوا معه بشكل واسع في الحفل وراحوا يرددون كلمات اغنياته التي حفظوها عن ظهر قلب.

