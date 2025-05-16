القضاء المصري يحاكم نجل الفنان محمد رمضان

وجاء القرار بعد اتهام نجل رمضان بالتعدي على أحد الأطفال داخل نادٍ شهير بمدينة الشيخ زايد، وفقًا لما أكده دفاع الطفل المجني عليه.

وشهدت المحاكمة تغيب الفنان محمد رمضان ونجله علي، عن حضور الجلسة، فيما حضرت والدة المجني عليه.

وأكد دفاع محمد رمضان ونجله، أن الأخير تعرض لوعكة صحية مساء الأربعاء بعد علمه بجلسة محاكمته الأولى، حيث أصيب بنزلة معوية شديدة، تسببت له في آلام لم يستطع تحملها، ولذلك لم يستطع الحضور.

وطالب دفاع نجل الفنان بتأجيل أولى جلسات محاكمته لحين تحسن حالته الصحية والتمكن من حضور الجلسة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إيداع نجل محمد رمضان بدار للرعاية الاجتماعية، متخصصة في رعاية الأطفال.