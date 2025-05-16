احمد زاهر يقتحم حفل زياد برجي في بيروت ويفاجئه على المسرح

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A post shared by Houssam Farfour (@houssamfarfour_77)
A post shared by Houssam Farfour (@houssamfarfour_77)
نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب صوراً عبر "انستغرام"، وهما برفقة الفنان السوري جورج وسوف في مناسبة خاصة، وذلك في أول ظهور له بعد تداول شائعات عن تدهور صحته ووفاته.
تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر السورية نارين عمارة، المعروفة باسم نارين بيوتي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد حضورها مهرجان كان السينمائي ولقائها بالنجم العالمي توم كروز.
انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو لسيدة سورية فقدت أولادها الثلاثة منذ حوالي الشهرين ولم تعرف مصيرهم حتى اليوم، حيث ناشدت السيدة لمن يعرف عنهم شيئا ان يوصلها اليهم.