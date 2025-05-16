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احمد زاهر يقتحم حفل زياد برجي في بيروت ويفاجئه على المسرح
احمد زاهر يقتحم حفل زياد برجي في بيروت ويفاجئه على المسرح
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احمد زاهر يقتحم حفل زياد برجي في بيروت ويفاجئه على المسرح

فن

2025-05-16 | 08:01
احمد زاهر يقتحم حفل زياد برجي في بيروت ويفاجئه على المسرح
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Aljadeed
احمد زاهر يقتحم حفل زياد برجي في بيروت ويفاجئه على المسرح

أحيا الفنان اللبناني زياد برجي امس، حفلا غنائيا ضخما في بيروت، حضره عدد كبير من جمهور ومحبي زياد، الذين تفاعلوا معه بشكل واسع في الحفل وراحوا يرددون كلمات اغنياته التي حفظوها عن ظهر قلب.

وانتشرت مقاطع فيديو من الحفل توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وتفاعل الجمهور مع زياد الذي قدم باقة من اغانيه الجديدة والقديمة والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، ضمن أجواء حماسية لافتة.
اللافت أيضا في الحفل كان وجود الممثل المصري احمد زاهر، الذي فاجأ زياد برجي على المسرح واقتحم الحفل بطريقة لافتة دون علم زياد، ليقوم الأخير بالترحيب به معبرا عن سعادته الشديدة برؤيته.

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