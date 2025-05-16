فيديو عفوي لـ نانسي عجرم مع والدتها يتصدر.. جلست بحضنها كالطفلة

لا تزال تداعيات مقابلة الأمير هاري مع "هيئة الإذاعة البريطانية"، بي بي سي BBC مستمرة. أمس (الخميس)، ذكرت مجلة Us Weekly أن العائلة المالكة لا تزال تشعر "بالألم والخيانة" من هذه المقابلة الخاصة والصادمة، على الرغم من أن الأمير ويليام كان أكثر من تأثّر بها.