فيديو عفوي لـ نانسي عجرم مع والدتها يتصدر.. جلست بحضنها كالطفلة

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
لا تزال تداعيات مقابلة الأمير هاري مع "هيئة الإذاعة البريطانية"، بي بي سي BBC مستمرة. أمس (الخميس)، ذكرت مجلة Us Weekly أن العائلة المالكة لا تزال تشعر "بالألم والخيانة" من هذه المقابلة الخاصة والصادمة، على الرغم من أن الأمير ويليام كان أكثر من تأثّر بها.
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، اليوم الخميس، وفاة الشاعر موفق محمد عن عمر ناهز 78 عاما.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي عقيل الرئيسي، يظهر لحظة اغمائه امام ابنه "آدم".