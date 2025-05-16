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فيديو عفوي لـ نانسي عجرم مع والدتها يتصدر.. جلست بحضنها كالطفلة
فيديو عفوي لـ نانسي عجرم مع والدتها يتصدر.. جلست بحضنها كالطفلة
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فيديو عفوي لـ نانسي عجرم مع والدتها يتصدر.. جلست بحضنها كالطفلة

فن

2025-05-16 | 09:06
فيديو عفوي لـ نانسي عجرم مع والدتها يتصدر.. جلست بحضنها كالطفلة
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Aljadeed
فيديو عفوي لـ نانسي عجرم مع والدتها يتصدر.. جلست بحضنها كالطفلة

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو عفوي لها خلال وجودها في هولندا برفقة والدتها وفريق عملها، حيث أحيت حفلا مميزا هناك.

وفي التفاصيل، ظهرت نانسي في الفيديو وهي ترقص في الشارع كما تحدثت مع والدتها وفريق عملها، بطريقة عفوية لافتة لاقت اعجاب الجمهور واشادتهم بالعلاقة المميزة بين نانسي ووالدتها، خصوصا انها ظهرت وهي جالسة في حضنها.

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