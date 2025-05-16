الفنان الاردني سيلاوي ينهار من البكاء بسبب قسوة والدته

وفي التفاصيل، تداول الناشطون والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين فيديوهات عدة من حفل اطلاق سيلاوي لألبومه الجديد، الذي وجه من خلاله رسالة لوالدته، كاشفاً عن تعرضه للقهر بسببها.

وبكى سيلاوي أمام الجمهور الحاضر وعدسات الكاميرا، معللاً الموضوع بأنه لا يوجد بيت إلا وبه مشكلة، وموجهاً رسالة للأهل: "الأولاد مش لعبة، قبل ما تفكر تجيب ولد فكر رح تضل مع مرتك الى الابد، وفكر انها بتستاهل تكون ام، عشان ما حدا يعيش الي انا عشتو".

وأهدى سيلاوي أغنية "محكمة الدني" لوالدته، ووجه رسالة لها قائلاً: "خمس شهور كان عمري لما والدتي راحت وما بدي احكي عن الأسباب والظروف، لكن لما صار عمري 20 سنة قررت انها تشكي عليي وفي محاكمة قضائية بيناتنا فتشخصت بكتير امراض لهيك اسم الالبوم بايبولر، أي ملامح عشت فيها كنتي انتي السبب ومارح احكي انو انتي السبب ولو الكل بدو يزعل مني، محكمة الدنيا هي الك وتضلي اسمعيها وإن شاء الله انها رح توصلك".