الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لهذا السبب الامير ويليام وكيت ميدلتون يشعران بالالم والخيانة من الامير هاري
لهذا السبب الامير ويليام وكيت ميدلتون يشعران بالالم والخيانة من الامير هاري
A-
A+

لهذا السبب الامير ويليام وكيت ميدلتون يشعران بالالم والخيانة من الامير هاري

فن

2025-05-16 | 09:35
لهذا السبب الامير ويليام وكيت ميدلتون يشعران بالالم والخيانة من الامير هاري
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لهذا السبب الامير ويليام وكيت ميدلتون يشعران بالالم والخيانة من الامير هاري

لا تزال تداعيات مقابلة الأمير هاري مع "هيئة الإذاعة البريطانية"، بي بي سي BBC مستمرة. أمس (الخميس)، ذكرت مجلة Us Weekly أن العائلة المالكة لا تزال تشعر "بالألم والخيانة" من هذه المقابلة الخاصة والصادمة، على الرغم من أن الأمير ويليام كان أكثر من تأثّر بها.

وقال مصدر مقرّب من آل وندسور: "ويليام يشعر بالألم أكثر من أي شيء آخر"، مضيفاً أن أمير وأميرة ويلز "لا يُعطيان" هاري وميغان ماركل "وقتاً".

في الأسبوع الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن والد هاري، الملك تشارلز الثالث، "ليس لديه سبب للتواصل" بعد المقابلة.

وقال كاتب السيرة الملكية كريستوفر أندرسن لمجلة Us Weekly: "إذا كان لدى تشارلز أي إشارة للتواصل مع هاري، علماً أنني لم أرَ أي تحرك في هذا الاتجاه خلال العامين الماضيين، فمن المؤكد أن ليس لديه سبب للتواصل بعد الآن".

وأضاف أندرسن أن "المصالحة" بين هاري وتشارلز "لم تبدُ يوماً بعيدة المنال". وتابع: "إذا كان هاري يرغب حقاً في المصالحة مع عائلته، فلديه طريقة غريبة لإظهار ذلك. هناك مرارة شديدة، وجسور محترقة كثيرة".

وأوضح الكاتب أن تعليقات هاري حول صحة تشارلز أضرت بشكل خاص بعلاقتهما، إذ يتلقى الملك حالياً علاجاً من السرطان.

واختتم أندرسن بالقول: "وجّه هاري الضربة القاضية عندما قال إنه يريد دفن الأحقاد مع والده لأنه لا يعرف كم تبقّى للملك من العمر. إذا كنتَ شخصاً يخضع لعلاج السرطان، فأعتقد أن سماع هذه الكلمات من ابنك سيكون مزعجاً للغاية. إنها ليست تصويتاً قوياً بالثقة في قرارك بالشفاء التام".

اقرأ ايضا في فن

سبب وفاة الشاعر العراقي موفق محمد
09:26

سبب وفاة الشاعر العراقي موفق محمد

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، اليوم الخميس، وفاة الشاعر موفق محمد عن عمر ناهز 78 عاما.

09:26

سبب وفاة الشاعر العراقي موفق محمد

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، اليوم الخميس، وفاة الشاعر موفق محمد عن عمر ناهز 78 عاما.

عقيل الرئيسي يغمى عليه امام ابنه "آدم" وردة فعل الاخير تتصدر
09:23

عقيل الرئيسي يغمى عليه امام ابنه "آدم" وردة فعل الاخير تتصدر

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي عقيل الرئيسي، يظهر لحظة اغمائه امام ابنه "آدم".

09:23

عقيل الرئيسي يغمى عليه امام ابنه "آدم" وردة فعل الاخير تتصدر

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي عقيل الرئيسي، يظهر لحظة اغمائه امام ابنه "آدم".

توقيف المغني العالمي كريس براون وهذه تهمته
09:15

توقيف المغني العالمي كريس براون وهذه تهمته

وجّهت شرطة العاصمة البريطانية تهمة الإيذاء الجسدي للمغني الأميركي كريس براون، على خلفية واقعة اعتداء يُزعم أنها وقعت داخل ملهى ليلي وسط لندن بتاريخ 19 شباط 2023.

09:15

توقيف المغني العالمي كريس براون وهذه تهمته

وجّهت شرطة العاصمة البريطانية تهمة الإيذاء الجسدي للمغني الأميركي كريس براون، على خلفية واقعة اعتداء يُزعم أنها وقعت داخل ملهى ليلي وسط لندن بتاريخ 19 شباط 2023.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025