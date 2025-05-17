اول تعليق لـ فارس اسكندر بعد مقاضاة صفاء سلطان له

عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة FARES M. ESKANDAR | فارس إسكندر (@officialfaresiskandar)
تمت مشاركة منشور بواسطة FARES M. ESKANDAR | فارس إسكندر (@officialfaresiskandar)
طمأن الإعلامي اللبناني علي جابر جمهوره على حالته الصحية في أحدث ظهور له، مؤكداً أن الأزمة التي مرّ بها أصبحت خلفه، وأنه اليوم بصحة جيدة جسدياً وعقلياً.
ردّ سلطان الطرب جورج وسوف على الشائعات المغرضة عن وفاته، والتي تلاحقه باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" الساعة 20:40 مساءً.