اول تعليق لـ فارس اسكندر بعد مقاضاة صفاء سلطان له

وكانت قد تقدمت صفاء سلطان بشكوى جزائية أمام القضاء اللبناني ضد فارس إسكندر.وقالت سلطان في منشورها المرفق بصورة من الشكوى القانونية عبر حسابها في "إنستغرام": لقد انتهى زمن السكوت عن الحق! لأنّه عندما سكت أهل الحق عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنهم على حق.وأضافت أنها تقدمت يوم 15 مايو/أيار 2025، بواسطة وكيلها القانوني المحامي محمد جواد الشيخ، بشكوى ضد من أساء إليها علنًا واتهمها زورًا، مؤكدة أن القضاء سيكون هو الحكم العادل بين الطرفين.