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اول تعليق لـ فارس اسكندر بعد مقاضاة صفاء سلطان له
اول تعليق لـ فارس اسكندر بعد مقاضاة صفاء سلطان له
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اول تعليق لـ فارس اسكندر بعد مقاضاة صفاء سلطان له

فن

2025-05-17 | 03:52
اول تعليق لـ فارس اسكندر بعد مقاضاة صفاء سلطان له
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Aljadeed
اول تعليق لـ فارس اسكندر بعد مقاضاة صفاء سلطان له

في أول تعليق له بعد تقديم الفنانة صفاء سلطان دعوى قضائية ضده نشر الفنان والشاعر اللبناني فارس اسكندر مقطع فيديو وهو يرد بطريقة طريفة مشيرا الى انه "ميت من الخوف" واشار بتعليق مرفق " متعودة دايما" .



وكانت قد تقدمت صفاء سلطان بشكوى جزائية أمام القضاء اللبناني ضد فارس إسكندر.
وقالت سلطان في منشورها المرفق بصورة من الشكوى القانونية عبر حسابها في "إنستغرام": لقد انتهى زمن السكوت عن الحق! لأنّه عندما سكت أهل الحق عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنهم على حق.
وأضافت أنها تقدمت يوم 15 مايو/أيار 2025، بواسطة وكيلها القانوني المحامي محمد جواد الشيخ، بشكوى ضد من أساء إليها علنًا واتهمها زورًا، مؤكدة أن القضاء سيكون هو الحكم العادل بين الطرفين.
 

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