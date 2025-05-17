سرقة تمثال ميلانيا ترامب في مسقط رأسها والشرطة تفتح تحقيقا في الحادثة

عادت تماثيل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إلى واجهة الجدل في سلوفينيا، بعد الإعلان عن سرقة التمثال البرونزي الذي نُصب تكريماً لها قرب مسقط رأسها في بلدة سيفنيكا.





التمثال البرونزي، الذي صممه الفنان الأمريكي براد داوني، وُضع في عام 2020 ليحلّ مكان تمثال خشبي سابق أُحرق عمدًا.

الواقعة دفعت الشرطة إلى فتح تحقيق رسمي في الحادثة التي وُصفت بأنها "غامضة ومقلقة".

وعبّر الفنان براد داوني عن حزنه الشديد، مشيرًا إلى أنه كان في ألمانيا يعمل على مشروع فني جديد عندما تلقى الخبر، قائلاً: أشعر أن للأمر صلة بعودة ترامب المحتملة... لكن لا يمكن الجزم.