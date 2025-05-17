احمد مكي وايناس مكي ينعيان ابن شقيقتهما.. توفى عن عمر ناهز الـ 28 عاما

ونشرت إيناس عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" مقطع فيديو ضم مجموعة من صور الراحل، وعلّقت عليه بكلمات مؤثرة: "الدعاء والفاتحة لابن أختي المهندس أيمن داسولي، 28 سنة، توفاه الله في فرنسا. ربنا يصبر قلبك يا عزة يا أختي على هذا الوجع وتقدري تتحملي قضاء الله وقدره. إنا لله وإنا إليه راجعون".

و نعى أحمد مكي نجل شقيقته عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام" بكلمات مؤثرة قائلاً: "اللهم ارحم ابن أختي عزة.. أيمن عبد الإله، وأدخله فسيح جناتك وسامحه وأحسن إليه. نسألكم الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر".