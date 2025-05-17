الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جعدنيستا تتأثر بسبب السـ ـيد نصرالله : بعشقه وهو عطاني الكرامة كـ بنت الجنوب
جعدنيستا تتأثر بسبب السـ ـيد نصرالله : بعشقه وهو عطاني الكرامة كـ بنت الجنوب
A-
A+

جعدنيستا تتأثر بسبب السـ ـيد نصرالله : بعشقه وهو عطاني الكرامة كـ بنت الجنوب

فن

2025-05-17 | 14:35
جعدنيستا تتأثر بسبب السـ ـيد نصرالله : بعشقه وهو عطاني الكرامة كـ بنت الجنوب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جعدنيستا تتأثر بسبب السـ ـيد نصرالله : بعشقه وهو عطاني الكرامة كـ بنت الجنوب

حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" .

وبين الغناء والضحك و اللعب والجد، السهرة مع رابعة الزيات وضيوفها غير شكل مع مي حريري , كارلوس، جعدنيستا , ومايكل كبابة.

للمزيد تابعوا الفيديو المرفق:
 

اقرأ ايضا في فن

مي حريري تروي لاول مرة تفاصيل احـ ـتراق منزلها واتهامها لجيرانها المتحولين جنســ ــيا
14:05

مي حريري تروي لاول مرة تفاصيل احـ ـتراق منزلها واتهامها لجيرانها المتحولين جنســ ــيا

حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" .

14:05

مي حريري تروي لاول مرة تفاصيل احـ ـتراق منزلها واتهامها لجيرانها المتحولين جنســ ــيا

حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" .

سحر فوزي و امانة والي تبكيان بعد رفع العقوبات عن سوريا وما فعلته وفاء موصلي لا يصدق
10:20

سحر فوزي و امانة والي تبكيان بعد رفع العقوبات عن سوريا وما فعلته وفاء موصلي لا يصدق

تفاعل عدد كبير من الفنانين السوريين، مع قرار رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادهم، ومن بينهم رشا شربتجي، وفاء موصللي، سحر فوزي وامانة والي وغيرهن.

10:20

سحر فوزي و امانة والي تبكيان بعد رفع العقوبات عن سوريا وما فعلته وفاء موصلي لا يصدق

تفاعل عدد كبير من الفنانين السوريين، مع قرار رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادهم، ومن بينهم رشا شربتجي، وفاء موصللي، سحر فوزي وامانة والي وغيرهن.

نارين بيوتي وزوجها رامي سامو يدفعان مبلغا ضخما لـ توم كروز مقابل الصورة معه
07:54

نارين بيوتي وزوجها رامي سامو يدفعان مبلغا ضخما لـ توم كروز مقابل الصورة معه

تصدرت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها مع النجم العالمي توم كروز خلال العرض الخاص لفيلمه Mission: Impossible – The Final Reckoning، في العاصمة البريطانية لندن.

07:54

نارين بيوتي وزوجها رامي سامو يدفعان مبلغا ضخما لـ توم كروز مقابل الصورة معه

تصدرت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها مع النجم العالمي توم كروز خلال العرض الخاص لفيلمه Mission: Impossible – The Final Reckoning، في العاصمة البريطانية لندن.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025