جعدنيستا تتأثر بسبب السـ ـيد نصرالله : بعشقه وهو عطاني الكرامة كـ بنت الجنوب

تفاعل عدد كبير من الفنانين السوريين، مع قرار رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادهم، ومن بينهم رشا شربتجي، وفاء موصللي، سحر فوزي وامانة والي وغيرهن.

