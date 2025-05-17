نارين بيوتي وزوجها رامي سامو يدفعان مبلغا ضخما لـ توم كروز مقابل الصورة معه

وشاركت نارين بيوتي متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بتوم كروز، حيث مَّد الأخير يده لمساعدتها في السير للحديث معها أمام الطائرة التي صور فيها مشاهده الخطرة، والتي تعود للحرب العالمية الثانية.
وأرفقت نارين الفيديو بتعليق، جاء فيه: العميلة نارين مع صديقها توم كروز.
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A post shared by Rami Elias Samo (@ramisamo)
A post shared by Rami Elias Samo (@ramisamo)
ولكن كان اللافت في الحدث وبحسب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فإن نارين بيوتي وزوجها رامي دفعان 20 الف دولار مقابل الصورة مع توم كروز.
مقطع متداول:
نارين بيوتي وزوجها رامي يدفعان 20 الف دولار مقابل صورة مع توم كروز 😳!!pic.twitter.com/p7eUVx8Ofg
— Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2025
مقطع متداول:
نارين بيوتي وزوجها رامي يدفعان 20 الف دولار مقابل صورة مع توم كروز 😳!!pic.twitter.com/p7eUVx8Ofg
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