نارين بيوتي وزوجها رامي سامو يدفعان مبلغا ضخما لـ توم كروز مقابل الصورة معه

وشاركت نارين بيوتي متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بتوم كروز، حيث مَّد الأخير يده لمساعدتها في السير للحديث معها أمام الطائرة التي صور فيها مشاهده الخطرة، والتي تعود للحرب العالمية الثانية.

وأرفقت نارين الفيديو بتعليق، جاء فيه: العميلة نارين مع صديقها توم كروز.

وتظهر نارين غاية في السعادة في أثناء حديثها مع نجم المهمات المستحيل، كما دعت زوجها رامي سامو للانضمام لهما لالتقاط صورة .