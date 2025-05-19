كاظم الساهر باول تعليق بعد ظهوره بملامح شبابية والجمهور بشيد بجماله

التسريحة الجديدة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، الذين سارعوا إلى الإشادة بجمال إطلالته، مستحضرين كلمات من أشهر أغنياته، مثل "كل ما تكبر تحلى"، , " و كلك على بعضك حلو" في إشارة إلى أن الزمن لا يزيد "القيصر" إلا أناقة وجاذبية.خلال حفله الأخير، الذي أُقيم مساء السبت 17 مايو ضمن جولته العالمية "Now and Then"، علّق الساهر بعفويته المعهودة على التفاعل الكبير حول تسريحته، قائلًا وسط تصفيق الجمهور: والله ما مساوي شي.