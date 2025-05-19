كاظم الساهر باول تعليق بعد ظهوره بملامح شبابية والجمهور بشيد بجماله

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A post shared by Bila Rakaba (@bilarakabaonline)
A post shared by Bila Rakaba (@bilarakabaonline)
أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في بيان الأحد، عن إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، وانتشر إلى عظامه.
بعد عودته بأغنية رومانسية، حذّر الفنان فضل شاكر من المعلومات المتداولة حول تنظيم حفلة له خلال عطلة عيد الأضحى في الكويت، وهو ما نفاه بشكل مباشر.
أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاحظ متابعوها قيامها بإلغاء متابعة زوجها المنتج محمد كارتر على موقع "إنستغرام"، في خطوة أعادت الحديث مجددًا حول استقرار علاقتهما، خاصة بعد المصالحة التي تمت بينهما قبل أشهر قليلة.