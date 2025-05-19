الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كاظم الساهر باول تعليق بعد ظهوره بملامح شبابية والجمهور بشيد بجماله
كاظم الساهر باول تعليق بعد ظهوره بملامح شبابية والجمهور بشيد بجماله
A-
A+

كاظم الساهر باول تعليق بعد ظهوره بملامح شبابية والجمهور بشيد بجماله

فن

2025-05-19 | 05:51
كاظم الساهر باول تعليق بعد ظهوره بملامح شبابية والجمهور بشيد بجماله
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كاظم الساهر باول تعليق بعد ظهوره بملامح شبابية والجمهور بشيد بجماله

بإطلالة غير معتادة وتسريحة شعر جديدة، أطلّ "القيصر" كاظم الساهر على جمهوره مؤخرًا، ليفاجئهم بتغيير لافت في مظهره أثار الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل.

التسريحة الجديدة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، الذين سارعوا إلى الإشادة بجمال إطلالته، مستحضرين كلمات من أشهر أغنياته، مثل "كل ما تكبر تحلى"، , " و كلك على بعضك حلو" في إشارة إلى أن الزمن لا يزيد "القيصر" إلا أناقة وجاذبية.
خلال حفله الأخير، الذي أُقيم مساء السبت 17 مايو ضمن جولته العالمية "Now and Then"، علّق الساهر بعفويته المعهودة على التفاعل الكبير حول تسريحته، قائلًا وسط تصفيق الجمهور: والله ما مساوي شي.

اقرأ ايضا في فن

إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا ودونالد ترامب وأوباما يعلقان
07:27

إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا ودونالد ترامب وأوباما يعلقان

أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في بيان الأحد، عن إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، وانتشر إلى عظامه.

07:27

إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا ودونالد ترامب وأوباما يعلقان

أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في بيان الأحد، عن إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، وانتشر إلى عظامه.

فضل شاكر يحذّر من الحسابات الوهمية.. ما الامر؟
07:24

فضل شاكر يحذّر من الحسابات الوهمية.. ما الامر؟

بعد عودته بأغنية رومانسية، حذّر الفنان فضل شاكر من المعلومات المتداولة حول تنظيم حفلة له خلال عطلة عيد الأضحى في الكويت، وهو ما نفاه بشكل مباشر.

07:24

فضل شاكر يحذّر من الحسابات الوهمية.. ما الامر؟

بعد عودته بأغنية رومانسية، حذّر الفنان فضل شاكر من المعلومات المتداولة حول تنظيم حفلة له خلال عطلة عيد الأضحى في الكويت، وهو ما نفاه بشكل مباشر.

شيماء سيف تثير الجدل بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر للمرة الثانية
05:06

شيماء سيف تثير الجدل بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر للمرة الثانية

أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاحظ متابعوها قيامها بإلغاء متابعة زوجها المنتج محمد كارتر على موقع "إنستغرام"، في خطوة أعادت الحديث مجددًا حول استقرار علاقتهما، خاصة بعد المصالحة التي تمت بينهما قبل أشهر قليلة.

05:06

شيماء سيف تثير الجدل بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر للمرة الثانية

أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاحظ متابعوها قيامها بإلغاء متابعة زوجها المنتج محمد كارتر على موقع "إنستغرام"، في خطوة أعادت الحديث مجددًا حول استقرار علاقتهما، خاصة بعد المصالحة التي تمت بينهما قبل أشهر قليلة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025