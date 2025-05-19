فضل شاكر يحذّر من الحسابات الوهمية.. ما الامر؟

فبعد النجاح الذي حققته أغنيته "أحلى رسمة" عبر المنصات الالكترونية، انتشرت معلومات غير صحيحة تفيد بتحضير فضل شاكر لحفلات جديدة، في إشارة الى عودته إلى الساحة الفنية، ولكنه نفى هذا الأمر نفياً قاطعاً لحماية نفسه من المساءلة القانونية بسبب المشاكل القضائية التي يواجهها منذ فترة، ويسعى لإنهائها.وأوضح المغنّي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الخاص في منصة "إكس" الأمر قائلاً: "جمهوري العزيز، يُرجى الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية التي تروّج لإعلانات مضلّلة عن حفلات لي"، مشدداً على أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عبر حساباته المعتمدة.وجاء هذا البيان بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "أحلى رسمة" التي أصدرها الشهر الماضي، وهي من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي، وتلتها أغنية "وغلبني" التي أطلقها الأسبوع الماضي، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع ونالت إعجابهم.