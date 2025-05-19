فيديو عفوي لـ ماغي بو غصن على هامش مهرجان كان يتصدر

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A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)
A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)
استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة بالدكتورة يومي، خاتم زواجها الماسي الباهظ ومازحت الجمهور حول حجمه الضخم.
اثار الممثل حسين مقدم ضجة كبيرة بعد ان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام"، وهو برفقة زوجته إيمان نور الدين معلنا أنّهما اتّخذا قراراً بالإنفصال عن بعضهما.
شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X " الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان الشاب هشام جمال بعد قضائهما شهر العسل.