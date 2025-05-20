حسين الديك ضيف علي ياسين في حلقة الليلة من "الفصول الأربعة"

توفيت الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر يناهز 84 عامًا، وفقًا لما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك". وقد نعت النقابة الراحلة، مشيرة إلى أنها ستوافي الجمهور بتفاصيل موعد التشييع والدفن لاحقًا.

