حسين الديك ضيف علي ياسين في حلقة الليلة من "الفصول الأربعة"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
شارك النجم الشاب هامي بكار، نجل الفنانة الراحلة فدوى محسن، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة لوالدته بعد وفاتها أمس، وأرفقها بتعليقٍ مؤثر جاء فيه: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا أمي سلمي على بابا".
تردد في الآونة الأخيرة شائعات تزعم صدور قرار بمنع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من إحياء حفلات غنائية داخل مصر، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
توفيت الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر يناهز 84 عامًا، وفقًا لما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك". وقد نعت النقابة الراحلة، مشيرة إلى أنها ستوافي الجمهور بتفاصيل موعد التشييع والدفن لاحقًا.