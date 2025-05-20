حسين الديك يتأثر في الحديث عن سوريا: الوطن كرامة وبقدمله روحي

في هذه الحلقة من "الفصول الأربعة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين، النجم السوري حسين الديك، في اطلالة هي الاولى له ببرنامج حواري على الاعلام، يتحدث خلالها عن فصول حياته من البدايات الى النجاحات والانكسارات والفقدان.

