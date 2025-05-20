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حسين الديك يتأثر في الحديث عن سوريا: الوطن كرامة وبقدمله روحي
حسين الديك يتأثر في الحديث عن سوريا: الوطن كرامة وبقدمله روحي
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حسين الديك يتأثر في الحديث عن سوريا: الوطن كرامة وبقدمله روحي

فن

2025-05-20 | 15:00
حسين الديك يتأثر في الحديث عن سوريا: الوطن كرامة وبقدمله روحي
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Aljadeed
حسين الديك يتأثر في الحديث عن سوريا: الوطن كرامة وبقدمله روحي

في هذه الحلقة من "الفصول الأربعة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين، النجم السوري حسين الديك، في اطلالة هي الاولى له ببرنامج حواري على الاعلام، يتحدث خلالها عن فصول حياته من البدايات الى النجاحات والانكسارات والفقدان.

يبدأ حسين الديك حديثه بمكاشفة شخصية: من هو حسين حين يعود إلى نفسه بعيدًا عن الأضواء؟ النجاح كان صعبًا، لكن الأصعب هو الاستمرار. تسجيل صوتي نادر من شقيقه حسن يعيدنا إلى طفولة شقية ودافئة، مليئة بالوفاء والأصالة.
في فصل الشتاء، نسترجع مع حسين صور اللاذقية، والبحر، ودفء حضن الوالدة، وشغب الأخوة. يتحدث عن والده الحازم المحب، عن مغامرات المدرسة، والقرار الجماعي بترك الدراسة.

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