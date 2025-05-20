نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يمنع هؤلاء النجوم من مزاولة المهنة !
أصدر نقيب الفنانين السوريين، الفنان مازن الناطور تعميمًا رسميًا يقضي بمنع أي فنان من مزاولة المهنة من دون الحصول على ترخيص سابق أو عقد مصدّق من نقابة الفنانين، في إطار ما وصفه بخطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيبة العمل النقابي وضبط الممارسة الفنية في سوريا.
نُشر التعميم عبر الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا على موقع "فيسبوك"، موقّعاً من النقيب مازن الناطور، فقد أكدت النقابة في بيانها أن وزارة الداخلية السورية أبدت جاهزيتها للاستجابة لطلب النقابة فيما يخص ضبط حالات مزاولة المهنة من دون ترخيص أو إذن أو عقد مصدّق. ويأتي ذلك بناءً على كتاب صادر من نقيب الفنانين أو رئيس الفرع أو من يتم تفويضه رسميًا من قبل مجلس النقابة أو مجالس الفروع.