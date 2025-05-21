طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد 26 عاما من الزواج

نشر النجم المصري أحمد السقا بياناً مفاجئاً عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أعلن فيه طلاقه رسمياً من زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، مثيراً موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من الجمهور أو عدد من الفنانين الذين تركوا تعليقاتهم على المنشور، فيما لم يصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي رد رسمي من مها الصغير حول الأمر.

المنشور الذي بدا عفوياً ومباشراً، جاء دون مقدمات أو تمهيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال فيه السقا: "تم الطلاق منذ شهرين تقريباً.. عشان الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين مش عايز رغي في الموضوع.. سبحان مقلب القلوب ومبدلها، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي".

وأضاف السقا في الجزء الثاني من المنشور: "لها كامل الاحترام، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها، تأخرت هي في الإعلان، ففي هذا قمة الاحترام والرقي، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم".

وقد أثار التوقيت المبكر جداً للمنشور، الذي نُشر بين الرابعة والخامسة فجراً بتوقيت القاهرة، العديد من علامات الاستفهام بين المتابعين، خاصة مع نبرة الهدوء والحسم التي تخللت كلمات السقا، والتي خلت من أي توتر أو نزاع، بل حملت مشاعر احترام وتقدير متبادل.

يُذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير في عام 1999 بعد قصة حب بدأت خلال فترة دراستهما، وتكللت بالزواج الذي أثمر عن ثلاثة أبناء هم ياسين، نادية، وحمزة. وخلال السنوات الماضية، تكررت الشائعات حول انفصالهما، خاصة في ظل اختفاء مها لفترات طويلة عن الظهور برفقة السقا، إلا أن الطرفين التزما الصمت، أو ظهرا معاً في مناسبات متقطعة، مما كان يُكذب هذه الأخبار حينها.

وبرغم كل ما أثير من أقاويل، لم يتخذ أي من الطرفين خطوة علنية تؤكد أو تنفي، إلى أن جاء إعلان السقا هذا الأسبوع ليضع حداً للتكهنات، وينهي علاقة استمرت أكثر من 26 عاماً.

ومها الصغير هي إعلامية ومصممة أزياء مصرية، مقدمة برنامج : إتس شو تايم " على قناة "سي بي سي" ولديها ثلاثة أبناء من أحمد السقا وهم ياسين وهمزة ونادية.