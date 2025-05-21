اول تعليق من مها الصغير بعد طلاقها من احمد السقا

أشعلت الإعلامية مها الصغير مواقع التواصل الاجتماعي برد غير مباشر على منشور نُسب إلى النجم أحمد السقا وأثار ضجة واسعة حول إعلان انفصالهما رسميًا.

جاء تعليق مها الصغير في شكل آية قرآنية نشرتها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، تقول "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين".

وكان قد نشر أحمد السقا بياناً مفاجئاً عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أعلن فيه طلاقه رسمياً من زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، مثيراً موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من الجمهور أو عدد من الفنانين الذين تركوا تعليقاتهم على المنشور.

المنشور الذي بدا عفوياً ومباشراً، جاء دون مقدمات أو تمهيد، قال فيه: "تم الطلاق منذ شهرين تقريباً.. عشان الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين مش عايز رغي في الموضوع.. سبحان مقلب القلوب ومبدلها، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي".