مسلم يحتفل بزفافه ويرد على انتقادات بدلته

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والغناء، واتّسم بأجواء راقية تخللتها الموسيقى والرقص والتصفيق الحار من الحضور.

ونشر مسلم عبر “ستوري” صفحته الشخصية على “إنستغرام”، فيديو جمعه بعروسه في لحظاتهم الأولى من الحفل، وأرفقه بالتعليق: “يا أحلى يوم في عمري”، في تعبير مؤثّر عن سعادته بهذه الخطوة المهمة في حياته.

من جهته، اختار العريس مسلم أن يبتعد عن الزي التقليدي للزفاف، وظهر بإطلالة جريئة وغير مألوفة، متماشياً مع ذوقه المعروف في اختيار الملابس ذات الطابع العصري والمختلف، وهو ما جذب انتباه الحاضرين وعدسات الكاميرات، ودفع عدداً من متابعيه لانتقاده على بدلة الزفاف.

وفي ردّه الأول على الانتقادات التي طاولته، كشف مسلم تفاصيل البدلة التي ارتداها في حفل زفافه، والتي تصدّرت مؤشرات البحث بسبب شكلها المختلف، حيث قال: “النهاردة إن شاء الله يكون يوم جميل والفرح هو مرة واحدة”.

وتابع: “ويارب يكتّر من أفراحنا، وأنا بحب أكون مختلف، واللي عمل البدلة أحمد لطفي أخويا العالمي، والنهاردة تفاصيل اليوم حلوة أوي وأحلى من الخطوبة”.