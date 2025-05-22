انهيار الممثلة السورية حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان للمرة الثانية

وفي التفاصيل، فقد تحدثت حنان عن الصعوبات التي تواجهها بسبب قلة العمل وتأثرت أثناء الحديث عن فقدانها لشعرها نتيجة الجرع الكيميائية التي أخذتها.وقالت انها خضعت لعملية استئصال الورم وثلاثة أرباع معدتها وليس لديها القدرة على تحمل تكاليف ما تبقى من العلاج.وقبل عام تقريبا، أعلنت الممثلة السورية حنان اللولو عن تفاصيل مرضها بالسرطان الذي أصابها، حيث أكدت الفنانة أن المرض قد تم تشخيصه في مرحلة مبكرة في المعدة، وأوضحت أنها بدأت تشعر بآلام متواصلة في جسدها، الأمر الذي دفعها لإجراء فحوصات طبية تبينت إصابتها بالمرض، ورغم تشخيص المرض في مراحله الأولى، إلا أن الظروف المادية الصعبة التي تمر بها حالت دون استكمال علاجها بالشكل المطلوب.وتحدثت اللولو عن تأخرها في تلقي الجرعة الثالثة من العلاج الكيماوي لأكثر من شهر، بسبب عدم توفر المال الكافي لتغطية تكاليفه، حيث قالت متأثرة: "كل ما أملكه صرفته على الجرعتين الأولى والثانية بمستشفى البيروني في دمشق، ولم أتمكن من استكمال العلاج بسبب عدم توفر المال".