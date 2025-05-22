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وفاة والدة اروى بعد صراع مع المرض
وفاة والدة اروى بعد صراع مع المرض
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وفاة والدة اروى بعد صراع مع المرض

فن

2025-05-22 | 08:55
وفاة والدة اروى بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة والدة اروى بعد صراع مع المرض

فُجعت المطربة أروى، اليوم الخميس، بوفاة والدتها بعد صراع مرير مع المرض، لتلتحق بزوجها الراحل الذي توفي منذ عام ونصف.

وقد أثار الخبر حالة من الحزن بين جمهور أروى ومتابعيها، وسط سيل من رسائل التعازي التي انهالت عليها من أصدقائها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت والدة أروى قد تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، إذ ظلت ترقد هناك حتى وافتها المنية.
وفي إبريل/نيسان الماضي، نشرت أروى صورة لوالدتها من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وكتبت حينها: "الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي، الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها.. آمين".
ويأتي هذا الفقد الجديد في حياة الفنانة أروى بعد مرور ما يقارب العام ونصف على رحيل والدها، الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول عام 2023.
 

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