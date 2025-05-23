نادين نسيب نجيم توثق تعرضها للتـ ـحرش داخل احد المجمعات التجارية

وبدت نادين في الفيديو في أحد مواقف السيارات وهي تنتظر الصعود في المصعد ليواجهها رجلا ويسألها إذا كانت تريد الصعود معه، فأجابته "لا مني طالعة".وقالت نادين : "شفتو هيدا مباشر ليكو شو محتال".