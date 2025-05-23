نادين نسيب نجيم توثق تعرضها للتـ ـحرش داخل احد المجمعات التجارية

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A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول انفصال مغنّي المهرجانات الشهير "مسلم" عن زوجته يارا تامر، وذلك بعد يوم واحد من زفافهما.
كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن مفاجآت كبيرة في أزمة منشور طلاق الفنان أحمد السقا من الإعلامية مها الصغير، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتها بالسقا، تناولت خلالها ما أثير أخيراً بشأن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج استمر 26 عاماً.
طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، في الساعات القليلة الماضية، أحدث أغانيها باللهجة المصرية بعنوان "إتهرينا"، من كلمات رمضان محمد وألحان محمد شحاتة وتوزيع ملحم أبو شديد ومحمود صبري.