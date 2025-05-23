زواج كاظم الساهر من شابة عشرينية يتصدر.. ما القصة؟

وفي التفاصيل، التقطت عدسات الجمهور لحظة تقدّمت فيها شابة من بين الحضور بعرض زواج مباشر على "القيصر"، ما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل.وتعامل كاظم الساهر مع الموقف بعفويته المعهودة، حيث ابتسم بخجل ورحابة صدر، وسط تصفيق وتشجيع الجمهور.