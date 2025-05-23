نجوى كرم تشيد بخطاب دونالد ترامب وتتأثر أثناء الحديث عن الشعب الفلسطيني

وفي التفاصيل، فقد قالت: "حبيت كتير خطاب اللي قالو ترامب عن السلام في كل العالم وما بحب الحرب وما بدو حرب، هيدا الشي أنا كجملة عنتلي كتير".وعن أهل القطاع قالت الفنانة اللبنانية: "تعذب هالشعب، تعذبوا هالناس.. وشو فيها هالدني، ما فيها شي.. ليش ما منعيش فترة منحس فيها انو كلنا بالكون كلنا عم نعيش بفرح وبفترة حلو منفكر فيها بالمستقبل".