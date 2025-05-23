اول ظهور لـ ماريتا الحلاني بعد طلاقها من كميل ابي خليل

في خطوة فنية مفاجئة، وبعد أقل من شهر على إعلان طلاقها من زوجها السابق كميل أبي خليل، ظهرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بشكل غير متوقع داخل فيديو كليب جديد لشقيقها الوليد الحلاني.

