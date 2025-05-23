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ما حقيقة انفصال مسلم عن زوجته بعد يوم واحد من الزفاف؟
ما حقيقة انفصال مسلم عن زوجته بعد يوم واحد من الزفاف؟
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ما حقيقة انفصال مسلم عن زوجته بعد يوم واحد من الزفاف؟

فن

2025-05-23 | 10:45
ما حقيقة انفصال مسلم عن زوجته بعد يوم واحد من الزفاف؟
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Aljadeed
ما حقيقة انفصال مسلم عن زوجته بعد يوم واحد من الزفاف؟

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول انفصال مغنّي المهرجانات الشهير "مسلم" عن زوجته يارا تامر، وذلك بعد يوم واحد من زفافهما.

وقد انتشرت صورة منسوبة الى حساب يارا عبر "إنستغرام"، تُوحي بانفصال الزوجين، حيث احتوى المنشور على صورة ليارا ومسلم، وكُتب عليها: "تم الانفصال بيني وبين مسلم... اشبعي بيه يا أروى"، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة الأمر.
لكن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أثبتوا بعد فحص الحساب الرسمي ليارا، أن الصورة غير موجودة، وأنها  مفبركة وليست حقيقية، وأن الأمر مفتعل للاستمرار في إثارة الجدل، خصوصاً مع عدم ظهور أي تعليق رسمي من الطرفين بشأن الأنباء المتداولة.
اللافت أن الجدل لم يقتصر على الصورة، بل تصاعدت وتيرته بعدما ظهرت يارا تامر في بث مباشر عبر "تيك توك"، تحدثت خلاله عن كواليس الزفاف، وأبدت انزعاجها من تصرفات إحدى البلوغر الحاضرات، التي اقتربت كثيراً من زوجها أثناء الحفل، وهو ما اعتبرته تصرفاً غير لائق، وأثار موجة جديدة من التكهنات عن حدوث توتر مبكر بين العروسين.

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