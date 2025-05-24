منى واصف تخرج عن صمتها وتعلق على شائعة وفاتها

وبعد انتشار أنباء الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت صحيفة "الوطن" السورية أن "الفنانة السورية القديرة منى واصف بألف خير وتمارس حياتها بشكل طبيعي"، مشددة على أن "خبر وفاتها عار عن الصحة".كما أن الفنانة نفسها نفت هذه الأنباء عبر اتصال مع "ET بالعربي"، معربة عن استيائها من هذه الشائعات.وأكدت منى واصف أنها بخير تماما وتنعم بصحة جيدة، مضيفا: "هذا يكفي.. كفى، ربما لأني مريضة قليلا ومصابة بالزكام، اعتبروني ميتة"، في إشارة إلى إصابتها بوعكة صحية بسيطة لا تستدعي القلق.وأوضحت واصف أنها تلقت العديد من الاتصالات من أصدقائها والمقرّبين للاطمئنان على حالها، معربة عن استيائها من الموقف، خاصة أن بعض أفراد عائلتها، بما فيهم ابنها، يقيمون خارج سوريا وقد تتسبب هذه الشائعات في قلقهم وتأثرهم نفسيا.