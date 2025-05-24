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زواج لمى إبراهيم نجمة &quot; باب الحارة &quot; يفاجئ الجمهور
زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور
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زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور

فن

2025-05-24 | 05:11
زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور
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Aljadeed
زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور

فاجأت الممثلة السورية لمى إبراهيم والتي اشتهرت بدور افتكار ابنة أبو حاتم في مسلسل "باب الحارة" بخبر زفافها.

وفي التفاصيل، فقد شاركت الممثلة السورية لمى ابراهيم مجموعة صور من زفافها الذي أقيم في دبي.
وظهرت لمى في الصور إلى جانب زوجها وهي مرتدية فستان أبيض طويل.
ولفتت الممثلة السورية الأنظار بجمالها ورأى البعض أن هنالك تغير جذري بملامحها.
وكانت قد فاجأت الممثلة السورية لمى إبراهيم، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالكشف عن فقدانها حاسة البصر عدة أيام.

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