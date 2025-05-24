زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور

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A post shared by مجلة فن Faan magazine (@faan_magazine)
A post shared by مجلة فن Faan magazine (@faan_magazine)
صدر حكم بالسجن ضد الممثلين التركيين الشهيرين خالد أرغنتش المعروف باسم “السلطان سليمان” ورضا كوجا أوغلو بتهمة “تقديم شهادة زور” خلال التحقيق مع وكيلة الأعمال عائشة باريم، المتهمة بتنظيم احتجاجات حديقة غيزي عام 2013.
رحل عن عالمنا أحد أعمدة الفن السابع في العالم العربي، المخرج والمنتج الجزائري محمد لخضر حمينة، الذي سيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة السينما بصفته صاحب السعفة الذهبية الوحيدة عربياً في مهرجان كان، عن فيلمه التاريخي "وقائع سنين الجمر".ولم يكشف إلى الآن سبب الوفاة ولكن على ما يبدو أنه التقدم في العمر.
كشفت احدى الصفحات الفنية المهتمة باخبار المشاهير ان الفنانة السورية سحر فوزي والسيدة ناهد الخطيب ومجموعة من أهل الخير تكفلوا بعلاج الفنانـة حنان اللولــو ومتابعـــة شهريــة لوضعها الصحـي بعدما ظهرت حنان بوضع صحي سيء بعد تعرضهـا لورم ســرطاني أدى لاستئصال جزء من معدتها.