زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور

رحل عن عالمنا أحد أعمدة الفن السابع في العالم العربي، المخرج والمنتج الجزائري محمد لخضر حمينة، الذي سيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة السينما بصفته صاحب السعفة الذهبية الوحيدة عربياً في مهرجان كان، عن فيلمه التاريخي "وقائع سنين الجمر".

ولم يكشف إلى الآن سبب الوفاة ولكن على ما يبدو أنه التقدم في العمر.