الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة صاحب أول سعفة ذهبية عربية بمهرجان كان
وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة صاحب أول سعفة ذهبية عربية بمهرجان كان
A-
A+

وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة صاحب أول سعفة ذهبية عربية بمهرجان كان

فن

2025-05-24 | 05:16
وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة صاحب أول سعفة ذهبية عربية بمهرجان كان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة صاحب أول سعفة ذهبية عربية بمهرجان كان

رحل عن عالمنا أحد أعمدة الفن السابع في العالم العربي، المخرج والمنتج الجزائري محمد لخضر حمينة، الذي سيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة السينما بصفته صاحب السعفة الذهبية الوحيدة عربياً في مهرجان كان، عن فيلمه التاريخي "وقائع سنين الجمر".
ولم يكشف إلى الآن سبب الوفاة ولكن على ما يبدو أنه التقدم في العمر.

وبعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة المخرج والمنتج الجزائري محمد الأخضر حمينة الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وجاء في رسالة التعزية التالي: ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون فاجعة رحيل عملاق السينما العالمية المخرج الكبير محمد لخضر حمينة.
 عشية احتفال الإنسانية بالذكرى الخمسين لظفره بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي عن رائعته "وقائع سنوات الجمر" التي فتحت عيون العالم عن قطعة من معاناة الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار.. الفقيد وقبل أن يكون مخرجًا عالميًا مبدعًا ترك بصمة خالدة في تاريخ السينما العالمية، كان مجاهدًا أبيًا، ساهم في تحرير بلاده بما نقل من صور ومشاهد عرّفت البشرية ببطولات الثورة التحريرية المظفّرة.. الفقد موجع، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدّم السيد الرئيس إلى أسرة الفقيد وإلى الأسرة الثورية، وإلى عائلة السينما الجزائرية والعالمية بخالص التعازي وصدق المواساة داعيًا الله عزّ وجلّ أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جنّاته ويُلهم ذويه والشعب الجزائري جميل الصبر وحسن السلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ووُلد محمد لخضر حمينة في 26 فبراير/شباط 1934 بمدينة المسيلة الجزائرية، وشكّلت سنوات طفولته وشبابه في ظل الاستعمار الفرنسي حجر الأساس لمسيرته الفنية.
ومع اندلاع الثورة الجزائرية، وجد في السينما أداة نضالية، فكان من أوائل من استخدموا الكاميرا كسلاح لتوثيق مقاومة الشعب الجزائري.

وبعد نيل الجزائر استقلالها، انطلق حمينة في مشروع بناء سينما وطنية، فساهم في تأسيس بنية تحتية فنية، وأنتج وأخرج أعمالًا كانت بمثابة مرآة لروح البلاد وتاريخها؛ عُرف بقدرته على المزج بين الجماليات السينمائية والرسائل السياسية والاجتماعية.
وفي عام 1975، خطف الأضواء عالميًا بفيلمه "وقائع سنين الجمر" الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان، ليكون أول، وحتى اليوم، الفيلم العربي الوحيد الذي يحصد هذه الجائزة الرفيعة.
وشكّل العمل نقطة تحوّل في نظرة العالم للسينما العربية، ورسّخ مكانة حمينة كرمز للإبداع الثوري في الفن.
ولم يكن محمد لخضر حمينة مجرد مخرج، بل حامل رسالة فنية وإنسانية، أفلامه جسّدت نبض الشعوب، وطرحت قضايا التحرر والكرامة بأسلوب بصري بديع؛ ترك خلفه مكتبة سينمائية غنية ومؤثرة، وألهم أجيالًا من السينمائيين العرب.

اقرأ ايضا في فن

الحكم بالسجن على خالد أرغنتش الشهير بـ "السلطان سليمان" لهذا السبب
07:01

الحكم بالسجن على خالد أرغنتش الشهير بـ "السلطان سليمان" لهذا السبب

صدر حكم بالسجن ضد الممثلين التركيين الشهيرين خالد أرغنتش المعروف باسم “السلطان سليمان” ورضا كوجا أوغلو بتهمة “تقديم شهادة زور” خلال التحقيق مع وكيلة الأعمال عائشة باريم، المتهمة بتنظيم احتجاجات حديقة غيزي عام 2013.

07:01

الحكم بالسجن على خالد أرغنتش الشهير بـ "السلطان سليمان" لهذا السبب

صدر حكم بالسجن ضد الممثلين التركيين الشهيرين خالد أرغنتش المعروف باسم “السلطان سليمان” ورضا كوجا أوغلو بتهمة “تقديم شهادة زور” خلال التحقيق مع وكيلة الأعمال عائشة باريم، المتهمة بتنظيم احتجاجات حديقة غيزي عام 2013.

زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور
05:11

زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور

فاجأت الممثلة السورية لمى إبراهيم والتي اشتهرت بدور افتكار ابنة أبو حاتم في مسلسل "باب الحارة" بخبر زفافها.

05:11

زواج لمى إبراهيم نجمة " باب الحارة " يفاجئ الجمهور

فاجأت الممثلة السورية لمى إبراهيم والتي اشتهرت بدور افتكار ابنة أبو حاتم في مسلسل "باب الحارة" بخبر زفافها.

سحر فوزي تتكفل بعلاج حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان
05:10

سحر فوزي تتكفل بعلاج حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان

كشفت احدى الصفحات الفنية المهتمة باخبار المشاهير ان الفنانة السورية سحر فوزي والسيدة ناهد الخطيب ومجموعة من أهل الخير تكفلوا بعلاج الفنانـة حنان اللولــو ومتابعـــة شهريــة لوضعها الصحـي بعدما ظهرت حنان بوضع صحي سيء بعد تعرضهـا لورم ســرطاني أدى لاستئصال جزء من معدتها.

05:10

سحر فوزي تتكفل بعلاج حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان

كشفت احدى الصفحات الفنية المهتمة باخبار المشاهير ان الفنانة السورية سحر فوزي والسيدة ناهد الخطيب ومجموعة من أهل الخير تكفلوا بعلاج الفنانـة حنان اللولــو ومتابعـــة شهريــة لوضعها الصحـي بعدما ظهرت حنان بوضع صحي سيء بعد تعرضهـا لورم ســرطاني أدى لاستئصال جزء من معدتها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025