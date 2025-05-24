محمد رمضان يحتفي بعيد ميلاده وسط اجواء عائلية دافئة

احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، بعيدًا عن الأضواء وسط أجواء عائلية دافئة وعلى الرغم من بساطة الاحتفال، إلا أن تأثيره كان عميقًا على النجم المصري، بحضور عائلته وخاصة نجله علي.