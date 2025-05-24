محمد رمضان يحتفي بعيد ميلاده وسط اجواء عائلية دافئة
احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، بعيدًا عن الأضواء وسط أجواء عائلية دافئة وعلى الرغم من بساطة الاحتفال، إلا أن تأثيره كان عميقًا على النجم المصري، بحضور عائلته وخاصة نجله علي.
وفي التفاصيل نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثّق لحظة إطفائه شموع عيد ميلاده، وظهر فيه برفقة ابنته "كنز" وابنه "علي"، وهما يشاركانه فرحة المناسبة ويتمنيان له أطيب الأمنيات.
وأرفق محمد رمضان الفيديو بتعليق مؤثر قال فيه: أفضل لحظة في عيد ميلادي عندما كنت محاطًا بأطفالي وأحبائي الذين يذكرونني دائمًا بما هو مهم، وبالطبع زوجتي العزيزة، التي كانت تسجل الفيديو الذي تشاهدونه الآن.. الحمدلله". ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من جمهوره الذين حرصوا على تهنئته والتعبير عن إعجابهم بلحظاته العائلية الصادقة والمؤثرة.