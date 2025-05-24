كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة لابنتها من امام الاهرامات
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها برسالة صادقة ومؤثرة وجهتها إلى ابنتها تالا، بعد وفاة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى.
وفي التفاصيل نشرت كارول سماحة صورة تجمعها بابنتها تالا من أمام الأهرامات المصرية، ووجهت لها رسالة مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، قالت فيها: "الدنيا حلوة.. بس بلحظة ممكن تغدرنا ونخسر أغلى الناس.. وفجأة بيحس حالو الإنسان غريب والمكان اللي بيعيش فيه فاضي ومهجور".
وأضافت: "الوطن مش قطعة أرض وتراب وحجر… الوطن هو الإنسان اللي منحبو".
وتابعت كارول رسالتها لابنتها: "إنتِ يا تالا يا حبيبة قلبي، إنتِ الحب اللي زرعناه أنا وبيك بهالأرض.. إنت النفس اللي رح يخليني كمّل هالطريق معك.. وروح بيك عايش فينا".
وختمت رسالتها بالقول: "إيدي بإيدك وأختك حدك رح نكتب قصتنا ونحقق الأحلام اللي رسمناها سوا، أنا وبيك... بوعدك يا عمري، كون إلك الأمان والسند والحضن الدافي لآخر لحظة من عمري".