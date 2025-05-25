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سبب وفاة الفنان الهندي موكول ديف يحزن محبيه
سبب وفاة الفنان الهندي موكول ديف يحزن محبيه
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سبب وفاة الفنان الهندي موكول ديف يحزن محبيه

فن

2025-05-25 | 05:52
سبب وفاة الفنان الهندي موكول ديف يحزن محبيه
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Aljadeed
سبب وفاة الفنان الهندي موكول ديف يحزن محبيه

توفي الفنان الهندي موكول ديف عن عمر ناهز الـ 54 عامًا يوم 23 مايو/أيار، بعد معاناة صحية، بعدما أمضى الأيام العشرة الأخيرة من حياته في إحدى مستشفيات دلهي يتلقى العلاج.

وصرّحت الممثلة ديبيشيخا ناغبال لموقع SCREEN بأنها كانت على تواصل دائم معه. وعبّرت عن صدمتها، ووصفت تجربة التصوير معه بأنها جميلة ولا تُنسى.

وكتب شقيقه الأكبر راهول ديف بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "نعلن وفاة شقيقنا موكول ديف في نيودلهي. ترك ابنته سيا ديف، وسيبقى دائمًا في قلوبنا".

وقال الفنان أجاي ديفجن، الذي شاركه فيلم Son of Sardaar: "لا أستوعب ما حدث.. كان يخفف الأعباء دائمًا".

وكتب مانوج باجباي: "من الصعب التعبير.. كان فنانًا بروح أخوية وشغف كبير. أدعو بالسلام والقوة لعائلته ومحبيه".

 

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