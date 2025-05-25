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تفاصيل انتحار الفنانة التونسية عبير الجبالي بالرصاص
تفاصيل انتحار الفنانة التونسية عبير الجبالي بالرصاص
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تفاصيل انتحار الفنانة التونسية عبير الجبالي بالرصاص

فن

2025-05-25 | 13:55
تفاصيل انتحار الفنانة التونسية عبير الجبالي بالرصاص
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Aljadeed
تفاصيل انتحار الفنانة التونسية عبير الجبالي بالرصاص

هزّ نبأ وفاة الممثلة المسرحية التونسية عبير الجبالي الشارع الثقافي والفني، بعدما أقدمت على إنهاء حياتها بإطلاق النار على نفسها، في حادثة مأساوية أرجعها مقربون إلى معاناتها من أزمة نفسية حادة في الفترة الأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في الكاف، يسري الهوامي، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الراحلة انتحرت بواسطة سلاح ناري، موضحًا أنها تركت رسالة خطية كشفت فيها عن دوافعها النفسية التي قادتها إلى اتخاذ هذا القرار.

وأشار الهوامي إلى أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق جنائي تحت عنوان "القتل العمد مع سابقية الإصرار"، وذلك لمنح قاضي التحقيق هامشًا واسعًا للتحري في جميع الفرضيات الممكنة والمتعلقة بملابسات الوفاة.

وعبّرت الأوساط الثقافية والفنية في تونس عن بالغ حزنها لفقدان الجبالي، التي كانت تُعد من الوجوه الواعدة على خشبة المسرح.

وأثارت الحادثة موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد من الفنانين والمثقفين بكلمات مؤثرة، مستحضرين طاقتها المسرحية وشغفها بالفن، في حين عبّر كثيرون عن أسفهم لغياب الدعم النفسي للعديد من الشباب في الوسط الفني.

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