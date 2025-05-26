الملكة رانيا تكشف سبب غيابها عن احتفالات عيد استقلال الاردن الـ 79

وشاركت الملكة رانيا صورة ظهرت فيها وهي إلى جانب ابنتها الأميرة إيمان، أثناء متابعتهما احتفالات عيد الاستقلال على شاشة التلفاز.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة".

وأشارت إلى غيابها عن حضور الاحتفال هذا العام، موضحة أنها تابعته من مدينة العقبة، بسبب التزامها بفترة راحة إثر علاج بسيط لألم في الظهر، وقالت:"هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضميت لنادي الديسك الأردني".

كما عبّرت الملكة رانيا عن امتنانها لابنتها الأميرة إيمان، قائلة: "وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة".