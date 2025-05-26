وفاة تيكتوكر شهيرة بعد صراع مرير مع السرطان

رحلت نجمة "تيك توك" الشابة، آنا غريس فيلان، عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد معركة شجاعة ومؤثرة دامت قرابة عام مع سرطان الدماغ في مرحلته الرابعة، وهو المرض الذي اختارت أن تواجهه بشجاعة وشفافية أمام العالم، موثقةً رحلتها بكل تفاصيلها المؤلمة والمؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأصبحت آنا مصدر إلهام لكثيرين من خلال منشوراتها التي حملت رسائل أمل وصبر رغم الألم، حيث عبّرت بصراحة عن مخاوفها وآلامها، لكنها لم تفقد أبدًا إيمانها أو روحها القوية.

وأعلنت والدتها، نادين فيلان، خبر الوفاة عبر منشور مؤثر عبر مواقع التواصل، حيث كتبت: "ابنتي عادت إلى منزلها لتكون مع ربها"، مضيفة أن آنا رحلت بسلام محاطة بحب عائلتها. كما أعربت عن امتنانها العميق للدعم الهائل الذي تلقته الأسرة من الأصدقاء، المتابعين، والآلاف ممن صلّوا لآنا ووقفوا إلى جانبهم في أصعب لحظات حياتهم.

وقد تحولت قصة آنا غريس إلى رمز للقوة والوعي بأمراض السرطان بين الشباب، وساهمت في تسليط الضوء على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين، كما لامست قلوب ملايين المتابعين حول العالم الذين وجدوا في كلماتها عزاءً وإلهامًا.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن، نعلن وفاة ابنتنا الجميلة آنا غريس. لقد شهد كثيرون إيمانها الراسخ خلال معركتها المؤلمة مع السرطان. نشكركم على صلواتكم المستمرة، ونجد العزاء في أنها الآن في الجنة، وقد شُفيت".

وكانت آنا قد شاركت متابعيها أعراض مرضها منذ البداية، مثل الخدر في الوجه والساق، ومشاكل في التوازن والرؤية، قائلة في أحد مقاطع الفيديو: "بدأت أفقد توازني، وواجهت صعوبة في الرؤية، وكلامي أصبح غريبًا. رأسي ضبابي جدًا".

وعبر مقاطعها المنتظمة على "تيك توك"، حيث يتابعها قرابة 140 ألف شخص، وثّقت آنا تفاصيل رحلتها مع المرض، من الفحوصات الطبية إلى لحظات الألم والأمل؛ ما جعلها مصدر إلهام للكثيرين من مرضى السرطان وداعميهم.

وقد أغدق معجبوها تعليقاتهم برسائل إيجابية ودعوات بالشفاء، واستمروا في التعبير عن حزنهم بعد وفاتها، مستذكرين شجاعتها وإيمانها القوي رغم المعاناة.