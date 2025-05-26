ابنة زوج كارول سماحة تدعمها وتوجه لها رسالة مليئة بالحب

وجّهت أمينة رسالة مليئة بالمحبة والدعم لـ كارول سماحة خلال حضورها حفل "كأس إنرجي للدراما"، قائلة: "أحب أقول لها إحنا عيلة واحدة، والحمد لله إحنا عيلة، إحنا عيلة واحدة بجد يعني، هي أمي الثانية، فأولاً أحب أشكرها على الوقفة، وأحب أباركلها على حفلتها في لبنان، وإحنا عيلة واحدة يعني تالا دي، اللي إحنا بنعمله النهارده ده عشان نكمل مسيرة بابي ونكون لـ تالا كمان."

وحول استمرارها في المشاركة بحضور الحفل رغم الحزن على فُقدان والدها، ردّت أمينة قائلة: "هو ده القوة، الفن ده قوة، والفن إنتِ بتعرفي تعبّري عن مشاعرك كتير قوي فيها، فدي كانت قوة من كارول إن هي بعد الوفاة على طول تقدر وتطلع على المسرح، وأنا بحييها على حاجة زي دي، وإحنا برضه بنحاول نسعى، والحياة تكمل."

وتابعت: "متضايقين إن طبعًا دكتور وليد مش موجود، ولكن دي القوة اللي هو غرسها فينا من وإحنا صغيرين، الحمد لله، أنا زي ما قلت لك، هي السيرة هي اللي بتقعد بعد الوفاة، وسيرته النهارده هي اللي أحيت الحفلة، يعني إحنا الحمد لله الحمد لله، سيرته بتتكلم عليه من غير ما إحنا محتاجين نتكلم عليه حتى."