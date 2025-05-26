دكتورة يومي تفاجئ الجميع بقرار احتشامها بعد خطوبتها

تصدر اسم المؤثرة ونجمة السوشال ميديا اللبنانية يمنى خوري، المعروفة بلقب “الدكتورة يومي” حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اعلنت عن قرار مفاجئ بعد اعلان زواجها.