فنانة لبنانية شهيرة تعلن ارتباطها وتخفي وجه عريسها

وشاركت تانيا قسيس صورة، ظهرت فيها وهي تعانق رجلاً دون إظهار وجهه بشكل واضح، وعلّقت عليها بالقول: "لا حاجة للتعليق".
وانهالت تعليقات المتابعين الذين هنأوا الفنانة اللبنانية على خطوتها السعيدة.
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A post shared by Tania Kassis // تانيا قسيس (@taniakassisofficial)
A post shared by Tania Kassis // تانيا قسيس (@taniakassisofficial)
أوضحت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، موقفها من استخدام أسماء المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدفِ جذب الانتباه، وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يتناول تفاصيل من حياتها الخاصة.
فُجعت الساحة الفنية الكورية صباح اليوم الثلاثاء، 27 مايو/ أيار 2025، بخبر رحيل الممثل القدير تشوي جونغ وو، وفق ما أكدته وكالته Bless ENT.
تباشر نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان الشعبي حكيم ضد إحدى شركات التشطيبات العقارية، يتهمها فيه بالنصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه.