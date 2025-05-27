فنانة لبنانية شهيرة تعلن ارتباطها وتخفي وجه عريسها

أوضحت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، موقفها من استخدام أسماء المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدفِ جذب الانتباه، وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يتناول تفاصيل من حياتها الخاصة.

