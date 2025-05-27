ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يلفت الأنظار بغنائه الأوبرالي

استعرضت الفنانة سلاف فواخرجي موهبة ابنها علي، إبن الفنان وائل رمضان، في الغناء الاوبرالي باحترافية عالية وتقنيات مدروسة، وفاجأت متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو له وهو يغني على المسرح.

