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ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يلفت الأنظار بغنائه الأوبرالي
ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يلفت الأنظار بغنائه الأوبرالي
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ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يلفت الأنظار بغنائه الأوبرالي

فن

2025-05-27 | 09:07
ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يلفت الأنظار بغنائه الأوبرالي
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Aljadeed
ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يلفت الأنظار بغنائه الأوبرالي

استعرضت الفنانة سلاف فواخرجي موهبة ابنها علي، إبن الفنان وائل رمضان، في الغناء الاوبرالي باحترافية عالية وتقنيات مدروسة، وفاجأت متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو له وهو يغني على المسرح.

وظهر ابنها البكر في المقطع وهو يغني أغنية النجم العالمي فرانك سيناترا الشهيرة The World We Knew بأسلوبه الخاص، وبدا في غاية الثقة بالنفس وهو يقف على المسرح ويقدم الأغنية بإحساس عالٍ وبصوت عريض وجميل.
وعبّرت الفنانة السورية عن اعتزازها وفخرها بموهبة ابنها وحرصت على دعمه من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته على انستغرام وتفاعل معه متابعيها بشكل واسع وعبروا عن اعجابهم الكبير بصوت الشاب، متمنيين له النجاح في مسيرته الفنية المختلفة عن والديه.

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