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اول تعليق لـ امينة خليل بعد اخبار زواجها
اول تعليق لـ امينة خليل بعد اخبار زواجها
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اول تعليق لـ امينة خليل بعد اخبار زواجها

فن

2025-05-27 | 11:33
اول تعليق لـ امينة خليل بعد اخبار زواجها
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Aljadeed
اول تعليق لـ امينة خليل بعد اخبار زواجها

علقت الممثلة المصرية أمينة خليل، على انتشار أخبار استعدادها للزواج خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نشر زميلتها الممثلة جميلة عوض صورة جمعتهما أعلنت من خلالها عن احتفال أمينة بليلة الحنة ثم حذفتها بعد دقائق من نشرها.

قالت أمينة خليل، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، إنها لا تتابع أيًا من التعليقات الخاصة بأخبار زواجها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قائلة: "مبشوفش التعليقات على أخبار زواجي"، رافضة التعليق على الصورة التي نشرتها جميلة عوض.

وتطرقت أمينة في تصريحاتها الى مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي، قائلة: "شيء مهم جدًا يكون فيه وجود لفنانات وفنانين مصريين في مهرجان كان السينمائي، أنا كنت بحلم إني أروح مهرجان كان، والحمد لله إني رحت السنة دي ومهرجان البحر الأحمر كان بيكرمني هناك ودي حاجة كانت كبيرة أوي بالنسبة لي ومبسوطة ويارب متبقاش آخر مرة".

ونالت أمينة خليل، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "لام شمسية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، وتصدرت به محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي منذ عرض حلقاته الأولى، وضم العمل كلًا من: أحمد السعدني، محمد شاهين، علي البيلي، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمين العبد، يارا جبران، مصطفى عسكر، علي قاسم، فاتن سعيد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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