بعد معاناته من الاكتئاب.. وفاة النجم الكوري تشوي جونغ وو

وتوفي النجم، الذي ترك بصمة لا تُنسى في العديد من المسلسلات الكورية، عن عمر يناهز 68 عامًا، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني، لكن لم يعلن رسميًا عن سبب الوفاة حتى اللحظة.وبحسب وسائل الإعلام الكورية، تم إعداد مراسم لتوديعه في مستشفى ووري بمدينة جيمبو، إذ يُنتظر أن تُقام المراسم الرسمية في جنازة خاصة صباح يوم الخميس 29 مايو/ أيار، عند الساعة العاشرة.وتحدثت بعض التقارير عن أن الفنان الراحل عاش فترات من الاضطراب العاطفي، إلى جانب مشاكل صحية، أبرزها الإصابة بالسكري.وذكرت مصادر إعلامية أن تشوي ربما كان يعاني من نوبات اكتئاب في سنواته الأخيرة، نتيجة لضغوط الحياة الشخصية والمهنية، وهي معلومات لم يتم تأكيدها رسميًا.