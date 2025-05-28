شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بتصريحه: ضيّعت 5 سنين من عمري لكن فداها

وقال وائل في رسالته: "أنا هفضل أساندها لآخر يوم في عمري، وعلى الرغم من إنها عطّلتني وضيعت من عمري 5 سنين، إلا إنه فداها، طول ما هي ناجحة وصحتها تمام".وهاجم عبد العزيز من يحاول التدخل في علاقته بأخته، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "مش عارف بعض الناس مضايقة ليه من إني أبارك وأساند أختي... ومحدش يحاول يتدخل بنّا في أي شيء، نتصالح نتخانق مش شغلك خالص، كل واحد يركز في شغله وبيته وعيلته"، مضيفًا برسالة حادة لمهاجميه: "وأنا راجع وهلم جوايز كالعادة رغم أنفك إللي حاشره في شيء ميخصكش".هذا وجاءت تصريحات وائل عبد العزيز بعد ظهوره الداعم لياسمين عبد العزيز عقب تكريمها في حفل جوائز "كأس إنرجي"، عن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب".