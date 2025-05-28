نجوى كرم تعلق على عودة الإماراتيين إلى لبنان ورفع العقوبات عن سوريا

وفي التفاصيل، وعقب عودة الإماراتيين إلى لبنان، كشفت نجوى كرم سرا عن زوجها وقالت: "هو ما كان عباله نسافر بالعطلة لبرا لأن بحب لبنان كتير.. فكيف إذا نوجد بلبنان".
وعن ارتدائها الفستان الأبيض قالت الفنانة اللبنانية: "كلن بحبوا يشوفوني بالفستان الأبيض، بس أنا عبالي شوف الفستان الأبيض أنا وهو وننبسط ونعيش جوهر الشي وهلأ الحياة كله قدامنا"، واختتمت قائلة: "نحنا منعيش حياتنا وفرحنا على طريقتنا".
الى ذلك تحدثت وتحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال اللقاء عن رفع العقوبات عن سوريا، قائلة: "كل شي بفرح الناس نحنا معه، ونحنا وهني جيران وسياستن بتأثر علينا وسياستنا بتأثر علين".