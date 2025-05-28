نجوى كرم تعلق على عودة الإماراتيين إلى لبنان ورفع العقوبات عن سوريا

رفضت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها ضمن برنامج " ET بالعربي"، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "المشروع X " في دبي، الحديث عن أزمتها الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، في سحور رمضاني، والذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة خلال شهر رمضان الماضي، حيث تجاهلت الرد على سؤال مقدّمة البرنامج لها عن إمكانية التعاون مع رمضان في عمل درامي أو سينمائي.

