شيرين بيوتي وأسامة مروة يفاجئان الجمهور بموعد زفافهما

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A post shared by Ossy Marwah | اسامة مروة (@ossymarwah)
A post shared by Ossy Marwah | اسامة مروة (@ossymarwah)
لا يزال اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احدث ظهور لها عقب اعلان طلاقها رسميا من مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.
أطلق الفنّان اللبناني هادي خليل أغنيته الجديدة بعنوان "أحلى ناس"، من كلمات وألحان سليم عسّاف وتوزيع عمر صبّاغ، والتي تميّزت بإيقاعها السريع وكلماتها الحماسيّة وأجوائها الصيفيّة - الشبابيّة.
تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.