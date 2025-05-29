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شيرين بيوتي وأسامة مروة يفاجئان الجمهور بموعد زفافهما
شيرين بيوتي وأسامة مروة يفاجئان الجمهور بموعد زفافهما
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شيرين بيوتي وأسامة مروة يفاجئان الجمهور بموعد زفافهما

فن

2025-05-29 | 05:31
شيرين بيوتي وأسامة مروة يفاجئان الجمهور بموعد زفافهما
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Aljadeed
شيرين بيوتي وأسامة مروة يفاجئان الجمهور بموعد زفافهما

تصدر اسم اليوتيوبرز شيرين بيوتي واسامة مروة، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان اعلنا رسميا موعد زفافهما، بطريقة رومانسية لافتة لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وفي التفاصيل، نشر كل من أسامة وشيرين مقطع فيديو على حساباتهما على انستغرام، حيث كشفا عن الموعد الرسمي لحفل الزفاف، المقرر في 14 حزيران 2025، اذ ظهرا في الفيديو داخل قرية أشبه بعالم القصص الخيالية، حيث قاما بفتح رسالة مطوية كُشف من خلالها عن التاريخ المنتظر، قبل أن يستقلا عربة تشبه عربة سندريلا، في مشهد رومانسي تم تقديمه بأسلوب الأميرات، وتم إرفاق المنشور بتعليق: "فرحتنا بتكمل معكم يوم 14.06.2025".

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