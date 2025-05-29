احمد سعد يتخذ قرارا هاما في حياته وفيديو يوثق ما فعله

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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
في اول ظهور اعلامي رسمي له تحدث الممثل احمد السقا عن علاقته بطليقته الإعلامية مها الصغير، مشيراً الى أن هناك علاقة احترام وصداقة متبادَلة بينهما رغم الانفصال، كما أشاد بدورها في مساندة أبنائهما وحرصها الدائم على الاهتمام بهم.
في كشفٍ لافت ضمن الفيلم الوثائقي “نشمي”، الذي يروي محطات من حياة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، ويوضح مدى حبه للرياضة، كشف الدكتور زيد مضحي السبب وراء آلام الكتف التي يعاني منها سموّه.
في إنجاز فني جديد يضاف إلى رصيده، حصد الفنان ماجد المصري جائزة أفضل ممثل عربي عن أدائه في مسلسل “إش إش”، وذلك خلال مهرجان الهلال الذهبي الذي أُقيم في العاصمة العراقية بغداد، وسط حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين العرب.