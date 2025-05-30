النيابة العامة تستدعي شيرين عبدالوهاب للتحقيق معها بهذه التهمة !

في تطور لافت بأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سيطرته على صفحاتها ورفضه إعطاءها كلمات المرور الخاصة بها، أصدرت جهات التحقيق المختصة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة قراراً رسمياً باستدعاء شيرين من جديد لسماع أقوالها في البلاغ المقدَّم ضدها من مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتّهمها فيه بالسبّ والقذف.

ويأتي هذا القرار بعد إصدار النيابة العامة أمراً أوّلياً باستدعاء شيرين، لكنها لم تحضُر في الموعد المحدّد، الأمر الذي استوجب إصدار أمر استدعاء ثانٍ لإلزامها بالحضور والمثول أمام جهات التحقيق.



تعود بداية الأزمة الى تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغاً رسمياً الى قسم شرطة البساتين في القاهرة ضد مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمته فيه بالاستيلاء على كلمات المرور الخاصة بحساباتها الرسمية وابتزازها مالياً مقابل إعادة السيطرة عليها.



وذكر محامي شيرين في نص البلاغ أن موكلته فقدت التحكم الكامل في حساباتها الرقمية، وهو ما دفعها للجوء الى القانون لاسترداد حقوقها، خاصة بعد رفض مدير الحسابات تسليم بيانات الدخول وطلبه مبالِغ مالية نظير ذلك.



عقب ذلك، تقدّم مدير صفحات شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي الى قسم شرطة الشيخ زايد، اتّهم فيه المطربة بالسبّ والقذف.



وأوضح في بلاغه أن الخلاف نشب بينه وبين شيرين بسبب كلمات المرور الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل، مشيراً الى أنه تعرّض لسوء معاملة وتهديدات مباشرة منها، فلجأ الى الجهات الأمنية للمطالبة بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



حرّرت الأجهزة الأمنية محضرين رسميين في كلٍ من قسم شرطة البساتين (بناءً على بلاغ شيرين)، وقسم شرطة الشيخ زايد (بناءً على بلاغ مدير الصفحات).



وباشرت أجهزة المباحث إجراء التحريات اللازمة حول الواقعتين، وتم تشكيل فريق بحث لكشف الملابسات، واستدعاء جميع الأطراف المعنيين، بهدف الوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية.